Fentanyl maoy deadliest drugs sa US

Sa datos nga gipagawas sa US government agency base sa nahipos niadtong 2016, ang fentanyl na ang makamatay nga drugas sa Amerika.

“29 percent of all drug overdose deaths mentioned involvement of fentanyl,” matud sa report sa National Center for Health Statistics, lakip ang US Centers for Disease Control and Prevention.

Ang fentanyl, kung kahinumduman maoy gii gong gigamit ni Presidente Rodrigo Duterte isip pain reliever, mas giingong epiktibo sa utok nga 50 hangtud 100 kun itandi sa morphine ug heroin ug mas dali usab nga ma-overdose.

Padayun ang pagsaka sa gidaghanon sa mga namatay tungod sa fentanyl gikan sa 0.6 per 100,000 niadtong 2013 paingon sa 1.3 niadtong 2014, 2.6 niadtong 2015, ug 5.9 niadtong 2016.

Nalamwan sa fentanyl ang heroin, nga kanhi giilang deadliest drug sa Amerika niadtong 2012 hangtud sa 2015.