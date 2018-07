Female personality pinaliguan ng ihi ang mga kasamahan

Martes nang gabi ‘yun, pero nag-Throwback Thursday ang magkakaumpukan, naalala ng grupo ang isang nakakalokang sitwasyon na kinasasangkutan ng isang female personality.

Meron siyang sariling mundo, wala siyang pakialam kahit ano pa ang sabihin tungkol sa kanya ng ibang tao, basta gagawin niya ang kanyang gusto kahit pa maapektuhan ang mga katabi niya.

Kuwento nang bumabangka sa kuwentuhan, “May personal appearance sila ng mga co-stars niya sa kanilang network. Malayo ang biyahe, nagtutulungan na ang mga kasama niya sa van na service nila.

“E, dyinggel na dyinggel na siya, pero ayaw niya namang pahintuin sa gasoline station ang sasakyan, kaya ang ginawa niya, e, umihi siya sa isang supot na plastic na nakita niya!

“Nasa bandang likuran sila ng PA niya, kaya hindi ‘yun namalayan ng iba pa niyang gising na kasama, pero nagkaroon ng problema. Paano niya itatapon ang plastic na pinag-ihian niya?

“Napakabilis ng takbo ng van dahil highway, gabi pa, kaya wala halos silang nakakasalubong at nakakasabay sa daan. Nakaisip ang hitad na female personality. Ihahagis niya na lang ang plastic sa bintana ng van.

“Ganu’n nga ang ginawa niya, inasinta niya ang paghahagis, pero tumalsik-talsik ‘yun sa mga kasamahan niya! Nagulat siyempre ang mga tinalsikan, napa-eeeww na lang sila, dahil ihi pala ng girl ang lumanding sa katawan nila!” pumepreno muna sa kanyang kuwento ang source.

May mga nagalit, may mga nandiri, dahil sa ginawa ng female personality. Nang maramdaman niyang may nandidiri sa ginawa niya ay siya pa ang galit. Naglitanya siya nang wagas na wagas.

Balik-kuwento ng aming impormante, “Ang kapal nga ng mukha! Siya na nga ang mali, pero ang feeling niya, e, siya pa rin ang tama! Siya pa ang galit na galit!

“Sabi niya sa mga co-stars niya, ‘Nag-sorry na nga ako, pero ganyan pa rin ang sinasabi n’yo? Reklamo pa kayo nang reklamo! Kung kayo kaya ang lumagay sa sitwasyon ko? Alangan namang pigilin ko ang ihi ko, e, kung magkasakit pa ako sa bato?’

“Nakakaloka ang babaeng ‘yun na may sariling mundo! Nakilala siya sa isang patalastas na kaeksena ang kanyang lolo!” pagtatapos ng napapailing naming source.