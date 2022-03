Feeling concert king: Coco Martin binulabog Cebu

Tuwang-tuwa si Coco Martin sa pagpunta niya ng Cebu. Na sabi nga niya, dalawang taon siyang nagtiis na hindi makalipad, hindi makapunta sa Cebu.

Kaya naman ngayong nabigyan siya ng pagkakataon na makapag-Cebu, talagang abot tenga ang kanyang mga ngiti.

Tuwang-tuwa at ganadong-ganado siyang mag-perform sa mga Cebuano. Na sabi nga niya, “After 2 years, nandito ulit ako sa Cebu.”

Anyway, makikita nga kung paano dumugin si Coco sa caravan, na talagang sinusundan siya saan man siya magpunta. Lalo na noong nag-perform na siya, na hindi na talaga marinig ang boses niya sa lakas ng sigawan.

“Grabe kayo magmahal! Napasabak talaga ako sa kantahan. Nakaka-miss din talaga!” sabi pa ni Coco na makikita sa kanyang mga Instagram post.

Well, for sure, masusundan at masusundan pa ang pagpunta-punta ni Coco sa iba’t ibang probinsiya, lalo na at patindi nang patindi ang kampaniya. Ang AP Partylist nga ang dala-dala ni Coco. (Dondon Sermino)