‘Feeling beshy, sissy’ Kylie naloka sa mensahe ni Paris Hilton

Ang bongga naman ni Miss International 2016 Kylie Verzosa, ha!

Imagine, pati si Paris Hilton, nabighani sa kanya.

Buong ningning ngang pinansin ni Paris si Kylie, kaya kaloka, di ba?

Sa TikTok account ng Unofficial PH Crown, makikita ang video ni Kylie na naglalakad sa lobby ng building, papunta sa van.

Ang bongga-bongga ni Kylie na todo kembot, na sinasabayan ang ‘Oops…I Did It Again’ ni Britney Spears. Eh, ang seksi-seksi ni Kylie sa suot niyang butterfly top, with matching skirts.

At sa naturang TikTok post, nag-comment nga si Paris, na nagandahan, at parang bet pang hiramin, hingiin, bilhin ang outfit na `yon ni Kylie.

“Where is this outfit from?” hirit na tanong ni Paris.

Na agad ngang nireplayan ni Kylie, na dapat lang naman, dahil super idol din talaga niya si Paris.

‘Yun nga lang, hindi niya direktang sinagot ang tanong ni Kylie, dahil mas lumabas ang paghanga niya rito.

“Ahhhhh I Love You!” sagot nga ni Kylie.

Parang nag-panic, nabingi, nabulag si Kylie, na hindi nga nasagot ang tanong ni Paris. Kaya pinaalala ng mga netizen sa kanya na mag-reply, o i-send ang link kung saan niya nabili ang outfit na `yon.

“Beh saan daw beh binili?”

“Beh labas mo na beh!”

“Link daw po teh!”

“Pakilapag na ng link teh!”

May iba na pabirong nag-reply kay Paris. Kung ano-anong kalokohan ang mensahe nila kay Paris.

“From Ukay-Ukay po!”

“Sa Shopee beh!”

“We can make one for you!”

Pero sa totoo lang, ang mas bongga talaga ay ang TikTok account ng Unofficial PH Crown. Imagine, nakatutok sa kanya si Paris Hilton, kaya napansin ang mga post niya ng mga ganap kay Kylie.

May isang post pa kasi ang Unofficial PH Crown ng video ni Kylie, na nag-comment din si Paris. Ang outfit kasi ni Kylie sa post na `yon ay very Paris Hilton, eh.

“That’s hot!” sabi naman ni Paris.

Hindi nga makapaniwala si Unofficial PH Crown na ipa-follow siya ni Paris, at magku-comment sa mga post niya.

Anyway, makikita sa Instagram story ni Kylie ang mga comment ni Paris, at pati na reaction niya.

“Wait lang Paris Hilton!” sabi niya sa tanong ni Paris na ‘Where is this outfit from?’

“Beshy! Wait lang send ko link!” sey pa ni Kylie.

“But wait there’s more!” chika pa ni Kylie sa isa pang comment ni Paris na, ‘That’s hot.’

“Thanks sissy!” sabi pa ni Kylie.

Anyway, ang outfit na `yon ni Kylie ay yari umano ng Cora & Cecilia.

“Serving us Coachella Bratz is our gorgeous Queen Kylie Verzosa in our Crochet Butterfly Set!” sabi nila sa kanilang IG account ng mga photo ni Kylie na suot ang kanilang creation.

Ginamit ni Kylie ang outfit na yon sa ‘It’s Showtime’ ng Kapamilya channel, na kung saan naging hurado nga siya sa isang segment.

Well, sana nga ay makontak ni Paris ang Cora & Cecilia, para naman mas bumongga ang mga yaring Pilipinas sa buong mundo, ‘di ba?

Malay mo, magustuhan lahat ni Paris ang gawa nila, at mairampa sa Hollywood, di ba?

Eh, talaga namang maipagmamalaki sa buong mundo ang likhang Pilipinas.