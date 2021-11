Feeling beauty queen: Chinita Princess ayaw patalbog kina Megan, Kylie

Nakakatuwa naman si Kim Chiu. Para lang pumantay ang height sa mga beauty queen na sina Megan Young, Kylie Versoza, na nakasama niya sa photo, nagtingkayad talaga siya.

Masisilip sa posting ni Megan sa Instagram ang photo nila sa Wagyu Studio, kung saan ginawa ang birthday celebration ng stylist na si Andrienne Concepcion. Sinabi ni Megan na ni-request silang mga bisita na mag-high heels.

Nasa larawan din sina Lovi Poe, Max Collins, Coleen Garcia, na naka-heels lahat. Tanging si Kim lang ang naka-rubber shoes, na hindi yata nasabihan sa theme ng birthday.

Well, pagdating sa beauty ay hindi naman nagpatalo si Kim sa mga beauty queen.

Matteo binalaan sa lubog yelo

Nababahala ang mga netizen na maaring magkaroon ng malaking epekto sa kalusugan ni Matteo Guidicelli, lalo na sa kanyang pagtanda, ang mga ginagawa niyang regimen matapos mag-exercise.

Palagi kasing nilulublob ni Matteo ang sarili sa drum na puno ng tubig, yelo.

Ayon kay Matteo, nakakatulong sa katawan at mental health ang paglublob sa tubig, yelo.

“Sharing with you guys my morning routine. After a good hard training session, I like to jump in the ice tub. This helps the mind and body to relax and recover! Stay hard my friends,” sabi niya.

Marami ang sumang-ayon kay Matteo dahil ganun din ang regimen ng mga atleta.

Pero marami rin ang nangambang baka singilin siya sa pagtanda.

@jhutyfree, “Hindi po maganda yan sir sa health lalo pag pagod galing pawisan pasma aabutin, advice lang po.”

@iampau07, “pag nagkaedad ka saka mo mararamdaman.”

@kisstashandi, “Pneumonia is waving po.”

KZ may billboard sa New York

Gaya ng dapat asahan, nabigyan nga ng billboard si KZ Tandingan sa New York Time Square, kung saan pumuwesto rin ang mga naunang Pinoy artist.

Binahagi ng Tarsier Records ang photo ng billboard ad ni KZ bilang featured star ng Spotify para sa kanilang “Equal” campaign. Humamig ng marami ang pag-stream sa latest international single ni KZ na “11.59”.

Ito ang naging basehan ng Spotify para bigyan ng billboard ad ang Kapamilya singer sa NY.

Claudia kabog ni Erich sa kantahan

Walang dudang ang nakababatang kapatid nina Julia, Claudia Barretto na si Erich ang susunod sa kanilang mga yapak bilang entertainer.

Pinahanga ni Erich ang mga follower ng kanyang Mommy Marjorie Barretto nang iposte nito sa Instagram ang video kung saan maririnig ang bata na umaawit ng isang classic song na “Moon River”.

Napakaganda ng vocal quality ng bata. Pamkalma ang boses ni Erich, na dapat pakinggan ng may mga pinagdadaanan, dahil siguradong mari-relax sila.

Well, mas maganda pa nga ang boses ni Erich sa ate niyang si Claudia.