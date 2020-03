Federer tumulong sa mga apektado ng virus

NAGPAABOT na rin ng tulong ang tennis star na si Roger Federer matapos itong mag-donate ng malaking halaga para sa mga apektado ng pandemic Covid-19.

Kasama ang misis nitong si Mirka, nagbigay ang mag-asawang Federer ng 1 million Swiss Francs (AU$1.68 million) donasyon sa gobyerno ng Switzerland bilang ayuda sa coronavirus crisis.

Sa Instagram post ng Swiss star ay pinaabot nito ang kanyang suporta para sa kanyang mga kababayan.

“Mirka and I have personally decided to donate one million Swiss Francs for the most vulnerable families in Switzerland,” aniya.

Kasabay nito ay hinikayat ng mag-asawa ang iba pa na dumamay sa dinaranas ngayong krisis.

“Our contribution is just a start. We hope that others might join in supporting more families in need.”

Nagpabaon pa ito ng malasakit at paalala.

“These are challenging times for everyone and nobody should be left behind. Together we can overcome this crisis! Stay healthy!” sabi pa nito.