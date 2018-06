Federalism ‘wag nang ipilit ng gobyerno

Lumilitaw na mayor­ya ng mga Filipino ang walang alam sa sistema ng gobyerno na federalism na nais ipalit sa kasalukuyang umiiral na sistema ng gobyerno sa bansa.

Ayon sa pinakahu­ling survey ng Social Weather­ Stations (SWS), 1 sa 4 na Filipino ang walang alam sa usapin ng fede­ralism na ipinipilit ng Duterte administration.

Bukod dito ay uma­bot naman sa 29 percent ang tutol sa fe­deralism, 34 percent ang undecided at 37 percent ang pabor dito.

Kung pagbabatayan natin ang latest SWS survey ay malinaw na muntik na tayong malinlang ng Duterte administration sa pa­ngunguna ng mga kaalyadong kongresista na nagtangka pang ilusot at isabay sa nakaraang barangay at SK elections ang plebesito sa panukalang federa­lism upang palitan ang kasalukuyang sistema ng gobyerno.

Kung ating matatandaan ay pinilit pa nga sa House of Representatives na solo na nilang aprubahan ang panukalang Charter Change at balewalain ang Senado upang agad nang mai­daos ang plebesito.

Sa kabutihang palad­ ay nanindigan ang Senado na dapat ay hiwalay na aprubahan ang panukalang Charter Change kung kaya hanggang ngayon ay hindi pa nakalusot ang panukala.

Sa ngayon ay malapit na rin matapos ang isinagawang pag-aaral at konsultasyon umano ng Consultative Committee (Con-Com) na pinamumunuan ni retired Chief Justice Reynato Puno kaugnay ng Charter Change partikular ang federalism.

Kung mayorya ng mga Pinoy ang walang alam sa federalism ay malinaw na walang epekto ang ginagawang information campaign at konsultasyon ng administrasyon.

Dahil dito, makabubuting huwag nang ipilit ang pagpapalit ng sistema ng gobyerno sa halip ay pagbutihin na lang ang mga kasalukuyang umiiral na sistema para sa interes ng mga Filipino.

Sa pagpapalit ng sistema ng gobyerno, alam naman ng lahat na ang pangunahing makikinabang lang dito ay ang mga politiko at halos lahat ng mga opisyal ng gobyerno.

Nang umpisahan ang panukalang federalism ng Duterte administration ay hindi naitago ng maraming kongresista ang kanilang interes partikukar ang pag-aalis ng term limit sa mga politiko at higit sa lahat ay walang eleksiyon sa 2019.

Kaya naman makabubuting kalimutan na ang federalism at pagtuunan na lang nang pansin ang mga pangunahing problema ng mga Filipino at ito ay trabaho, presyo ng bilihin at iba pang may kinalaman sa kabuhayan ng mamamayan.