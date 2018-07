Federalism lisud nga makaluaot sa Senado – Zubiri

Mismo ang usa sa sinaligan sa Malacañang nga si Senador Juan Miguel Zubiri ang mitunu nga lisud ang tsansa sa Senado nga mausab ang Konstitusyon para sa federalism.

Matud ni Zubiri nga upat lang silang senador nga pabor federalism.

Kini ang upat ka senador silang Senador Aquilino “Koko” Pimentel III ug Senador Manny Pacquiao nga pabor sa federalism isip taga-Mindanao ug Senate President Vicente Sotto III nga ugma tun-an ang federalism.

“So far these four are the only ones that have said that they are willing to look into this and push for it,” matud ni Zubiri sa interview sa ABS-CBN News Cha nagtipon ang Senado at Kamara bilang Constitutent Assembly (Con-Ass), sinabi ni Zubiri na ¾ o 18 ng 23 senador ang kailangang boto para sa federalism.

Lisud nga makuha ang 17 ka senador nga gikan sa majority bloc nga sumusuporta sa Duterte administration.

Adunay pioila nga misupak sa federalism ug adunay uyon sa pag- usab sa Konstitusyon apan supak nga i-overhaul kini. ()