Federalism ilalarga na

Buuin man o hindi ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Constitutional Commission (ConCom) ay kikilos na ang liderato ng Kamara para amyendahan ang 1987 Constitution at palitan ang sistema ng gobyerno mula sa presidential tungo sa federalism.

Ito ang tiniyak ni House Speaker Pantaleon “Bebot” Alvarez sa press conference kahapon kaugnay ng kanilang mga priority measures na ipapasa nga­yong Second Regular Session ng 17th Congress.

Nakabinbin pa sa Malacañang ang panukala ng Kongreso na bumuo ng ConCom na siyang mag-aaral at gagawa ng draft para sa bagong Saligang Batas.

“Now, if, for instance by the end of the year wala pa rin `yun (ConCom), hindi pa rin gumagalaw, I have to talk to the leadership ng Senado na baka naman puwede na kaming mag-convene into Constituent Assembly (ConAss),” ayon kay Alvarez.

Ang ConAss na lamang aniya ang magtalaga ng mga working committee para tumulong sa pag-draft ng bagong Saligang Batas upang mabilis na ang pag-usad ng Charter change (ChaCha) upang mapalitan ang sistemang presidential ng federal system na isa sa mga ipinangako ni Pangulong Duterte na kanyang isusulong noong panahon ng kampanya.

Ayon kay Alvarez, kailangang magmadali ang Kongreso dahil dalawang taon na lamang ay matatapos na ang 17th Congress at kapag hindi naipasa ang ChaCha ay balik sa square one ito.