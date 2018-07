Federal government lalangawin

Hindi raw susuporta­han ng mga barangay official sa Valenzuela City ang pagsusulong sa federal government kapag inalis ng mga mambabatas ang Anti-Political Dynasty na nakapaloob sa sa bersiyon na Consultative Committee ng Federal Constitution.

Ito ang nagkakaisang pahayag nina No. 1 Kagawad Rizalino ‘Bong’ Ferrer, Ellaine Manalaysay, Manny Alfonso at Rodel de Leon ng Brgy. Gen. T. de Leon ng lungsod.

Ang grupo ni Ferrer ay numero unong taga-suporta sa fede­ral government na nais mangyari ni Pangulong Duterte.

Pero, nawalan ng gana ang mga barangay official sa lungsod, makaraang tanggalin noong nakaraang Lunes sa bicam ang bersiyon ng Anti-Political Dynasty sa final bersiyon ng isinusulong nilang Bangsamorro Basic Law.

Kung mangyayari raw ito sa draft ng Fe­deral Constitution, hindi na sila susuporta pa sa federal government.

“Kaya nga kami sumusuporta sa federal kasi nais namin maipasa ang Anti-Political Dynasty, tapos tatanggalin lang,” paliwanag ni Ferrer.

Sa nilalaman ng Anti-Political Dynasty, hindi maaa­ring kumandidato ang sinumang incumbent ang second civil degree consanguinity or affi­nity at hindi rin maaa­ring tumakbo sila ng sabay sa national position.