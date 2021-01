FDA vaccine werpa isabatas – Tolentino

INIHAIN ni Senador Francis Tolentino ang isang panukala na naglalayong i-institutionalize ang kapangyarihan ng Food and Drug Administration (FDA) sa pag-isyu ng emergency use authorization (EUA).

Sa Senate Bill No. 2024, sinabi ni Tolentino na batay sa kasalukuyang batas, hindi nagbibigay ng EUA ang FDA.

Bagama’t naglabas ng Executive Order (EO) No. 121, noong Disyembre 2020 na nagbibigay ng kapangyarihan sa director general ng FDA na mag-isyu ng EUA para sa COVID-19 drug at vaccine, “it could be argued that this is insufficient to clothe the said agency with the authority to do so”.

“They cannot amend, revise, repeal, or in any way, alter what is stated under a law passed by Congress,” paliwanag pa ni Tolentino sa panukala.

Ayon kay Tolentino, layunin ng panukala na amiyendahan ang Republic Act No. 3720 or the Food, Drug and Cosmetic Act to define EUA at lagyan ng parameter ang pag-iisyu nito. (Dindo Matining)

