FDA: ‘Pinas posibleng magkaroon na ng COVID-19 bakuna sa March 2021

Inihayag ng Food and Drug Administration (FDA) na posibleng maging available na sa Pilipinas ang bakuna laban sa COVID-19 sa Marso ng susunod na taon.

Ani FDA Director-General Rolando Enrique Domingo, dahil na rin iyon sa mga kaganapan sa United Kingdom, Amerika at iba pang bansa.

Dagdag ni Domingo, paiiksiin ang proseso sa pag-apruba sa bakuna, na mula sa anim na buwan ay magiging 21 hanggang 28 na araw na lamang.

Kasunod iyon ng inisyung executive order ni Pangulong Rodrigo Duterte na nagbibigay ng emergency use authorization sa FDA para sa papasok na COVID-19 vaccine sa bansa.

Magugunitang inaprubahan na ng United Kingdom para sa emergency use ang COVID-19 candidate vaccine ng Pfizer.

“Kapag nag-apply po sila dito sa atin, then maaaring by first few weeks of January ay meron na rin po tayong maibigay na emergency use authorization at baka mapaaga ng kaunti or baka magkaroon ng chance na baka mga March ay magkaroon na ng bakuna dito sa Pilipinas,” ani Domingo sa Malacañang press briefing. (IS)