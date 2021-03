FDA, NTF umalerto vs bentahan ng coronavac

NAGBABALA ang Department of Health (DOH), Food and Drugs Administration (FDA) at National Task Force Against COVID-19 (NTF) laban sa hindi awtorisadong pagbebenta ng mga bakuna kontra COVID-19.

Ito ay kasunod ng ulat na may ilang organisasyon o indibidwal ang umano’y nagbebenta at nag-aalok ng COVID-19 vaccines sa mga mamamayan.

Nabatid na hindi pa maaaring ipagbili o makabili ng mga bakuna laban sa COVID-19 dahil ang inisyung emergency use authorization (EUA) sa mga ito ay hindi para sa marketing authorization at hindi rin Certificate of Product Registration (CPR).

Sinabi rin ng mga ahensiya na ipinagbabawal ang pag-manufacture, pag-import, pag-export, pagbebenta, pag-aalok para ibenta at pamamahagi ng mga unregistered health product, at may katapat na parusa sa ilalim ng Food and Drug Administration Act of 2009.

“This also serves as a stern warning to parties who will participate in the unlawful sale, purchase, administration of COVID-19 vaccines,” ayon pa sa babala.

Sa sinumang sangkot sa mga nabanggit na prohibited act ay mahaharap sa pagkabilanggo ng mula 1-10 taon o pagmumulta ng hindi bababa sa P50,000 ngunit hindi hihigit sa P500,000.

Habang kung ang offender ay manufacturer, importer o distributor ng health product, ang penalty ay aabot ng lima hanggang 10-taong pag­kabilanggo at multang hanggang P500,000 ngunit pero hihigit sa P5 milyon.(Juliet de Loza-Cudia/Eileen Mencias)