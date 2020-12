FDA kinalampag sa bentahan ng COVID bakuna

Kinalampag ni Iligan City Rep. Frederick W. Siao, ang Food and Drug Administration (FDA) kaugnay sa update o status ng mga COVID-19 vaccines na sumasailalim ngayon sa pagsusuri ng mga eksperto.

Naniniwala ang kongresista na kailangan magkaroon ng regular na update ang FDA sa publiko kaugnay sa estado ng ginagawang pagsusuri sa ilang COVID vaccine upang magkaroon naman ng inaasahang kapanatagan ang publiko.

Ang Estados Unidos at United Kingdom ay mauuna na umano sa pagbabakuna, habang ang Pilipinas ay nasa gitna pa rin ng pagsusuri ng mga ilang bakuna, kabilang na ang ilan na bahagi ng Solidarity Trials ng World Health Organization.

Ayon pa sa kongresista, bukod sa libreng vaccination ng gobyerno, dapat umanong mayroon ding mga COVID-19 vaccines na commercially available para sa mga nais magsariling gastos sa pagbabakuna.

“Which vaccine to approve and choose for Filipinos is primarily a medical and scientific matter. We, therefore, want the decision on this to be made by the doctors and scientists with the relevant expertise on vaccines,” ayon kay Siao. (Eralyn Prado)