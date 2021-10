FDA inawat COVID test kit sa haybol

Hindi muna ipinapayo ng Food and Drugs Administration(FDA) sa publiko ang pagbili ng mga COVID-19 self administered test kit.

Ayon kay FDA Director General Eric Domingo, sumulat na siya sa Department of Health (DOH) para humingi ng opinyon at hinihintay na lamang ang kasagutan kung ang naturang test kits ay magagamit alinsunod sa testing strategy ng bansa.

“Sumulat kami – ang FDA – sa Department of Health to ask kung ano ang kanilang opinyon dito at kung gagamitin ba nila, kung kakailanganin ba dito sa Pilipinas ang mga self-administered test kit,” ayon kay Domingo.

Ang pahayag ay ginawa ni Domingo nang tanungin ng mamamahayag kung may posibilidad na gamitin ang mga COVID-19 tests kit sa bahay.

“Kasi ngayon sa mga testing strategy natin, lahat ay ginagawa po ng mga RT-PCR or antigen test, ito ang ginagamit ng DOH ngayon. Depende po ‘yan, hinihintay lang po namin ‘yong kasagutan ng Department of Health if they think it will be useful to our strategies,” dagdag pa ni Domingo.

Nalaman na sa mga bansa tulad ng US at Singapore ay inaprubahan na ang paggamit ng COVID-19 tests sa bahay para mas mapalakas ang test sa harap ng dinaranas na pandemya. (Juliet de Loza-Cudia)