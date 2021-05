FDA 5 taon bago mag-apruba ng registration

Nanawagan ang isang lady solon sa Department of Health (DOH) at Food and Drug Administration (FDA) na bawasan ang mahabang proseso para makagawa ng gamot ang mga pharmaceutical companies sa bansa.

Ayon kay Deputy Speaker Bernadette Herrera higit na mahalaga ngayon ang papel ng mga lokal na pharmaceutical companies sa paglaban sa COVID-19.

Sa huling pagdinig sa Kamara sinabi ng kinatawan ng Philippine Chamber of Pharmaceutical Industry Inc. (PCPI) at Philippine Pharmaceutical Manufacturers Association (PPMA) na umaabot sa 1,025 aplikasyon para sa certificate of product registration, 50 aplikasyon para sa license to operate, at 381 aplikasyon para sa automatic renewal ang nakabinbin sa FDA mula noong 2015.

“So, talagang for someone in government and one of the authors of ARTA (Anti-Red Tape Act), and you hear this, talagang iinit ang ulo mo. And we really question, why?” sabi ni Herrera.

Nananawagan din si Herrera na ibalik ng DOH at FDA ang paggamit ng national guidelines sa pagrere¬histro ng pharmaceutical products at suspendihin muna ang paggamit ng ASEAN guidelines na mas mahaba at matagal.

Itinutulak din ni Herrera at Speaker Lord Allan Jay Velasco ang pagbibigay ng pautang sa local pharmaceutical industry access sa ilalim ng panukalang Bayanihan 3 law.

Ang kakailanga¬ning pondo ay maaari umanong kunin sa nalalabing pondo ng Bayanihan 2 law. (Billy Begas)