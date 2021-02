FB, Google pinagbabayad ng Australia para sa balita

Naipasa na ng pamahalaan ng Australia ang bagong batas na nag-aatas sa mga tech company tulad ng Facebook at Google na bayaran ang mga media outlet at publisher para sa mga news content.

Ayon kay Australian Treasurer Josh Frydenberg, ang bagong batas na inaprubahan ng parliyamento nitong linggo, “Will ensure that news media businesses are fairly remunerated for the content they generate.”

Bago ito, naging mainit na usapin ang pagpasa sa batas dahil mariing tinutulan ng Facebook ang ilang probisyon dito, humantong pa ito sa pag-shut down ng Facebook sa mga news page sa Australia. Sa huli nakipagkasundo ang social media platform sa Australian news company para sa pagsunod sa naging rebisyon ng batas.

Ganito rin ang ginawa ng Google nang makipag-partner sa mga media organization sa Australia.