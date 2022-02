Na-hack at ginagamit ngayon ng isang hacker ang Facebook account ni Mayor Gina Montilla-Lizares

para manghingi ng pera kaya nagbabala ang pamahalaang Lungsod ng Sipalay sa publiko.

Kasabay nito ay humingi ng tulong ang pamahalaang lungsod sa National Bureau of Investigation para matukoy ang nasa likod nito. Nangyari ito noong Pebrero 3.

Hiniling din ng LGU sa publiko na huwag pansinin ang anumang komunikasyon o kahilingan mula sa Facebook account na pinangalanang “Gina Montilla.”

“Kindly confirm, report, and send us a screenshot of this particular Facebook account if you have received messages asking for money or donations,” pakiusap ng mayora. (Prince Golez)