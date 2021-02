Faundo, Amer kapalit ni Belo

Sinelyuhan ng Office of the PBA Commissioner ang palitan sa pagitan ng Meralco Bolts at Blackwater Bossing matapos idagdag ang beteranong big man na si Bryan Faundo sa palitan na kinatatampukan nina Baser Amer at ang naging top draft pick na si Mac Belo ng Blackwater.

Tuluyang pinayagan ng PBA ang Blackwater-Meralco trade Huwebes na bibitibit sa 6-foot-6 na si Faundo, na parte na sa Bolts noong 2015, upang makumpleto ang negosasyon sa pagitan nina Belo at Amer.

Aminado si Blackwater team owner Dioceldo Sy na mhirap bitiwan si Belo subalit mas magiging mahalaga ang role ni Amer at dagdag pa si Faundo sa palitan.

“We will now have a veteran point guard that can carry the direction of the team and a big man,” sambit nito. (Lito Oredo)