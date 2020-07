Fast internet, susi sa pagbangon

Isinusulong ni House Ways and Means chairman at Albay Rep. Joey Salceda na palawakin ang satellite technology at pabilisin pa ang internet lalo na sa mga probinsya.

Nakapaloob ito sa bagong panukalang batas niyang “Satellite-Based Technologies Promotion” Act of 2020 (HB 7081) na inihain niya kamakailan sa Kamara.

Ayon kay Salceda na chairman ng House’s tax panel, ”susuportahan ng HB 7081 ang higit na matibay na digital economy” lalo na yung sektor ng mga ‘work-from-home’ o mga nagtatrabaho mula sa kanilang mga tahanan sa gitna ng pandemya.

Bukod sa tutukuran din nito ang ‘distant learning program’ ng paaralan ngayong may pandemya.aamyendahan at luluwagan ng panukalang batas ang mga paghihigpit sa paggamit ng teknolohiyang satellite na ngayon ay bukas lamang sa mga kumpanyang pang-telekumunikasyon gaya ng isinasaad ng Executive Order No. 467 (1998). “Ginawa ng COVID-19 na mahalagang bahagi ang ‘internet connectivity’ ang pagbangon ng ekonomiya. Mawawalang saysay ang ‘work-from-home’ kung wala ito na sadyang mahalaga at kailangan sa ating pagbangon,” paliwanag ni Salceda.

“Maaaring maunang magkaroon ng bakuna sa Covid bago pa mailatag ang “satelllite-based systems” ngunit nagsilbing daan ang krisis sa Covid para malawakang maunawaan ang kahalagahan ng “internet connectivity” upang magkaroon tayo ng tunay na kakayahang makipagsabayan sa mundo ng digital world economy,’” dagdag ng mambabatas.

Sa ilalim ng HB 7081, gagawing maliwanag ang mandato ng Department of Information and Communication Technology (DICT) bilang pangunahing ahensya na siyang mangangasiwa sa wastong paggamit ng “satellite-based technologies” sa labas ng “commercial telecommunications,” kung saan ito’y kasalukuyang nakatuon

Layunin din ng panukala na bigyan ang mga “Internet service providers” at “value-added services (VAS) providers” ng karapatang magkaroon ng sarili nilang mga “network” na gumagamit ng “satellite technology” upang mapalawak ang kumpetisyon at mapababa ang singil ng mga serbisyo.

“Dahil dito, sadyang kailangan ang satellite-based broadband para lalong mapalawak ang internet access at mapabilis ang koneksyon sa iba’t ibang bahagi ng bansa sa pamamagitan ng HB 7081, na susi sa pagbangon ng ekonomiya,” diin ni Salceda.