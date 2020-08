‘Fast & Furious’ sa EDSA busway

Kung dito siguro sa Pilipinas magsu-shooting mga tropapips ang franchise ng Hollywood movie na Fast & Furious ni Vin Diesel, tiyak na hindi sila mahihirapang maghanap ng mga extra na driver na hahataw sa mga eksenang habulan na parang hindi takot sa kamatayan.

Kung kakailanganin kasi ng driver na balasubas sa pagmamaneho sa eksena, walang gagawin ang talent scout ng F&F kung hindi tumambay sa isang footbridge sa EDSA at mag-abang ng mga bus na dadaan sa express lane na kung tawagin eh “busway.” Kaya lang baka kaya malakas ang loob ng mga bus driver na magbarubal sa pagmamaneho eh dahil malaki ang sasakyan nila at sagot sila ng kompanya kapag nakadisgraya basta bilisan ang arangkada para malaki ang kita. Ganun kaya?

Mantakin nyo mga tropapips sa loob lang mahigit isang linggo, tatlong bus na ang nakadale sa mga walang kamuwang-muwang na concrete barrier na naghihiway sa busway at sa usad-kuhol na linya ng mga pribadong sasakyan. Ang pinakamatindi nga ay itong ginawa ng MSJ Tours bus na talagang sinalpok ang mga kawawang bato.

Ang inosenteng bato na mabuti na lang eh matibay, tumilapon na parang si Lito Lapid na paluhod na dumausdos papunta sa kabilang bahagi ng EDSA sa lakas ng sampok. Mabuti na lang at walang dumadaan na ibang motorista dahil tiyak na mapapahamak ang bato, este ang motorista. Ang bus, basag ang bahagi sa unahan na tumama sa bato-batong bato.

Bukod sa MSJ Tour Bus, nauna nang nakita ang Roval Transport na nakasagi ng concrete barrier at tumama sa hulihang bahagi nito pero hindi tumigil ang bus na para bang walang nangyari. Ganito rin kaya ang ginagawa nila sa mga sasakyan na nasasagi nila? Kung hindi siguro nakita sa video ang ginawa ng driver ng Roval Transport, malaman na nakalusot na sila.

Isa pang matindi ang Joanna Jesh Transport bus na parang ebak na ebak na ang driver sa sobrang tulin na akala mo eh hindi na aabot sa kubeta. Sa sobrang tulin, para ang nangyari sa concrete barrier eh hindi tinamaan kung hindi nahagip na ng puwersa ng hangin niya kaya gumalaw at natumba ang isa.

Ang nakakatawang nakakainis mga tsong, parang ipinagtanggol pa ng operation managers ng kaniya-kaniyang kompanya ang ginawa ng kanilang mga driver nang humarap sila sa Land Trasportation Office para imbestigahan. Para pa ngang sinisi nila ang mga bato na siyang may kasalanan dahil nakahambalang ang mga ito sa EDSA kaya nasasagi.

Noong una mga tropapips, medyo hindi tayo pabor sa paglalagay ng mga concrete barrier dahil delikado ang mga ito kapag nabangga ng mga maliliit na sasakyan (tulad ng mga motorsiklo) lalo na kung hindi makikita sa gabi o madaling araw. Mas magiging ligtas sana kahit mabangga ng mga sasakyan kung mga plastic barrier na may tubig ang ilalagay.

Pero siyempre, ang idadahilan naman ng mga nasa awtoridad tulad ng MMDA eh dapat maghinay-hinay ang mga dumadaan sa EDSA para hindi sila mabulaga sa mga barrier. Pero papaano pa kaya ang mga bus ang haharurot kahit na maliwanag at maraming sasakyan sa private lane na halos hindi gumagalaw?

Gaya halimbawa sa nangyari sa MSJ bus na tumilapon ang bato na kung nagkataon na may mga sasakyan sa kabilang linya ay tiyak na may madidisgrasya. Kahit na ang ginawa ng Joanna Jesh Transport at Roval Transport na kung parehong biglang nawalan ng preno at kontrol, sa sobrang bilis ng kanilang takbo eh tiyak na maraming pribadong sasakyan ang aararuhin sa EDSA.

Ang malaking tanong ngayon ng mga kurimaw natin: Hihintayin pa ba ng LTO at Land Transportation Franchising and Regulatory Board na may mangyari na malagim na sakuna sa EDSA bago kumilos laban sa mga pang-‘Fast & Furious’ na driver sa EDSA?

Sa katwiran pa lang ng mga operation manager ng Joanna Jesh Transport at Roval Transport na lumabas sa ilang ulat, tila inaabsuwelto na nila sa malaking pagkakamali ang mga driver nila. Para bang may pahiwatig ng pagkunsinti, tama kaya? Kapag ganito ang usapan, malaman na hindi iyon ang magiging huling pagkakataon na makakadali ng bato sa EDSA ang mga bata nila. Mabuti kung bato lang, hihintayin pa bang mga tao ang titilapon bago sila turuan ng leksyon? Huwag naman sana. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”