Fashion photographer Eric Isaac, hindi natinag ng pandemya

Noong 2020 maraming events ang natigil dahil sa pandemic ngunit may isang natatanging photographer ang naging abala kahit na sa kalagitnaan ng quarantine.

Hindi mapigilan si Eric Isaac sa pag-click ng kanyang camera. Simula ng siya ay mag- enroll ng short courses sa photography noong January 2020 sa FIP-Fashion Institute of the Philippines hanggang sya ay makatapos noong March ng 2020. Ito ang nagbukas ng daan para makilala siya sa larangan ng photography. Bagamat bago pa lamang sya dito ay pinatunayan nya na kaya nya din makipagsabayan sa magagaling na photographer sa Pilipinas.

Nakamtan nya rin ang natatanging award na ‘Photographer of the Year’ sa isang organisasyon ng ‘The Beautiful World of Photography.’ Hindi na talaga mapigilan si Eric sa pagkuha ng larawan.

Buwan ng July ay nagsimula mag- outdoor shoot si Eric kasabay ng GCQ noong August ay nagsimula sya ng photoshoot sa isang studio ang RHM studio na pag aari ni Renz Tuazon para sa isang virtual fashion show kung saan ang Organizer ay ang inyong lingkod at si Bench Bello ang Fashion Week Brooklyn. Sinundan ng photoshoot ng BL Series na My Day na pinagbibidahan ni Iñaki Torres.

Naging abala din sya sa mga pageant photoshoot sa Ms. Universe Philippines, Bb. PILIPINAS, Ms. Earth at Iba pa. Simula noon, buwan- buwan ay naging busy na sya hanggang Disyembre sa pagtatapos ng taon. Ilan sa mga nakatrabaho nya ay ang mga sikat na model tulad nila Ram Skyler de Leon, Danica Acuña, Maricres Valdez, Tony Labrusca, Fred Edward, Lucas Bertolino,Diano Bugay, mga BOD CON Ambassadors, Viva Artist at mga Fashion Designers na sila Francis Lubiran, John Guarnes, Matthew Alcantara, RS Sebastian at mga Sikat na Fashion Stylist.

Mas ninais ni Eric ang Fashion Photography kahit na sya ay graduate ng BSEducation at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang law firm.

Ayon kay Eric ang fashion photography ay isang expression ng puso ng isang tao kung nailalabas nya ang bawat emosyon ng bawat larawan.

Pwede n’yong I- follow si Eric sa kanyang mga social media account FB/IG Eric Isaac.