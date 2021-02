Farm System ibalik, PBA Draft tanggalin

GRABE ang kaganapan nitong mga nagdaang araw tungkol sa trade na mangyayari kay CJ Perez at mga player ng SMB.

Inihayag sa iba’t ibang platform ng social media ang pagkadismaya ng mga fan sa magiging trade.

Parang paulit-ulit na lang ang nangyayari sa isang mahina o cellar dweller na team, makikipagpalit sa napakalakas na team na ang ibibigay ay puro second stringer.

Kung ikaw ay nagpapalakas ng team, kadalasan ang approach ng team ay parang sa politika, addition hindi subtraction.

Ang resulta ay parang magiging two steps backward at one step forward.

Tapos, wala pang kasiguraduhan kung babagay ba ang ibibigay ng SMB sa Terrafirma.

Hindi man lang na-i consider ang chemistry factor, transition period at self esteem ng mga manlalaro na involve sa trade.

Parang ang bubuhay pa sa career ng mga galing sa trade ng SMB ay ang Terrafirma Dyip.

Kawawang Terrafirma. Ang SMB, tatawa-tawa naman hehehe.

Sa sitwasyon na mangyayari ay “beggars cannot be choosers”.

Kung ano na lang ibigay sa iyo kunin mo na lang. Kawawa si coach Johndel Cardel dito.

Kapag kinuha ang isa sa mahusay mong player, ang pakiramdam mo kada laro ay medyo umaasa ka ng konti sa swerte.

Pangalawa, para kang lumalaban ng suntukan na nakatali ang iyong isang kamay, kapag ikaw ay natalo, tatanungin ka pa na bakit ka talo?

Okay lang sana kung walang sisihan kapag natatalo, kaso pagdating sa huli, resulta pa rin ang titignan ng management at owners ng team mga ka-Abante.

Sobrang baldado na ang Terrafirma Dyip pagdating sa lineup.

Alam naman natin na maganda ang nilalaro ni CJ Perez sa Gilas at PBA.

Subok na siyang maasahan sa laro subali’t ang mga pamalit ay isa pang malaking katanungan sa magiging resulta nila sa paglipat.

Sa totoo lang mga ka-Abante, si Kume Willie Marcial lang ang makakaresolba ng paulit-ulit na ganitong sitwasyon.

Siya ang may kamay na bakal sa liga.

Base sa request ng mga fan sa PBA, siguro ibalik na lang ‘yung Farm System na ginawa ng PBA nung araw, na sa amateur pa lang pwede ka nang mag-recruit.

Hindi kailangan dumaan sa PBA Draft at i-abolish na’ yang Annual PBA Draft.

Parang lokohan lang ang nangyayari eh. ‘Yan ang hinaing ng mga panatiko sa basketball.

Matatalino na ang mga Pinoy pagdating sa basketball, alam ng ating mga kababayan kung ang team ay kasali lang sa laro o talagang lalaban hanggang semifinals.

Paging Comm. Willie Marcial, ikaw lang ang lifesaver ng liga.