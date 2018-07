Fariñas, mibahad nga dad-on sa SC ang isyu sa minority leadership

Dili mosugot si Ilocos Norte Rep. Rodolfo Fariñas nga magpabiling minority leader si Quezon Rep. Danilo Suarez.

Gipasabot ni Fariñas nga nasupak kini sa Section 8 sa rules sa Ubos Balay balaoranan ug sa jurisprudence sa Supreme Court (SC).

Sa iyang manifestation sa plenaryo, gibatogan ang kanhi House Majority Leader nga automatic nga matangtang sa pagka-minority leader si Suarez dihang mibotar kini ni Speaker Gloria Macapagal-Arroyo.

Matud niya nga ang nabakanting posisyon angayang maadto ni ABS partylist Rep. Eugene De Vera isip acting minority leader tungod kay kini lamang ang hut-ong sa minorya ang wala mobotar ni GMA.

“He abandoned his office by joining the majority. Eugene De Vera is acting, if not minority leader, by operation of law,” matud ni Fariñas.

Matud ni Fariñas, grave abuse of discretion kung pabalikon si Suarez isip minority leader tungod kay migawas nga giangkon kini sa mayoriya nga nakigkonsabo kini sa minorya aron palagputon si kanhi Speaker Pantaleon Alvarez.

Busa mibahad ang kongresista, nga iyang isaka sa Korte Suprema kung ipugos ang pagpabilin ni Suarez isip minority leader.