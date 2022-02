‘Fake news ‘yan’ Lovi umalma, sinangkot kina Carla, Tom

Hindi pinalampas ni Leo Dominguez ng LVD Management, Corp. ang pilit na pangangaladkad sa talent niyang si Lovi Poe sa issue ng diumano ay hiwalayan ng mag-asawang Tom Rodriguez at Carla Abellana.

Hindi raw nakakatuwa na biktima si Lovi ng fake news.

May ibang vlogger kasi na inili-link si Lovi sa intriga kina Tom at Carla kahit na ang totoo ay masaya ang love life ng Kapamilya Precious Jewel dahil more than two years na ang relasyon nila ng scientist na si Montgomery Blencowe.

Eh, kagagaling nga lang ni Lovi ng Los Angeles, California kung saan ay more than a month silang nagkasama ni Mont, ‘noh?!

Sabi ni Leo, “Kawawa naman si Lovi kung mapagbibintangan siya. Siya naman ngayon ang bagong biktima ng mga mahilig gumawa ng fake news. Natatawa na lang noong una si Lovi, pero ngayon na kumakalat na ang fake news na ito at maraming nagtatanong sa kanya kung totoo ba ito, kailangan na namin mag-react para klaruhin ang issue!

“Kaibigan ni Lovi ang mag-asawa. Nakasama na ni Lovi si Carla sa pelikula at tatlong beses na rin nakasama ni Lovi si Tom sa pelikula. Hinding-hindi magagawa ni Lovi ang makipagrelasyon sa isang taong may asawa na!

“Lalong hindi siya manghihimasok sa marriage na kinabibilangan ng mga kaibigan niya.

“So, gusto lang namin i-clarify na hindi totoo ‘yan. Very fake news, kaya tigilan na!”

Kasi naman may iba talagang mga vlogger na wala namang credibility na pinoprotektahan at kung anu-ano ang mga video na pinagpo-post, ‘noh?!

‘Yun na!

Annabelle super love si Vice

Naku, Dondon (my dear editor), natakam ako sa pinost ni Annabelle Rama na cochinillo noong Tuesday, kaya nang tawagan ko siya, ‘yon ang naging topic ng chikahan namin.

Sey ni Bisaya, “Nandito kami kina Sarah (Lahbati). Chinese New Year kasi, kaya dito kami nag-lunch.

“May cochinillo kami dahil special day.”

So, nagpa-lechon na rin ba siya kay Vice Ganda at sa mga taga-‘It’s Showtime’? Panay kasi ang hirit sa kanya ng sweetheart ni Ion Perez sa show. Kilala kasi si Bisaya sa pagpapa-lechon.

“Pinadalhan ko na ng dalawang lechon sina Vice. Isang big at isang medium. Alam mo naman, love ko naman si Vice at ang mga taga-‘It’s Showtime,” sey ni Bisaya.

Araw-araw nanonood ng ‘It’s Showtime’ si Bisaya dahil isa nga sa mga hurado sa ‘Sexy Babe’ segment si Ruffa Gutierrez.