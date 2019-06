Fake News! Nagpakatap nga patay na si Enrile, gipalagan sa anak nga si Katrina

Nahimong nabaniog sa social media ang mikatap nga balita nga mitaliwan na ang kanhi senador Juan Ponce Enrile, tungod niini mibaha ang private messages sa anak niining si Katrina Ponce Enrile nga pulos mga pangutana kung tinuod ba ang balita.

Sa iyang Instagram post miingon sinabi ni Katrina nga dili tinuod ang mikatap nga balita.

Sa maong post makita ang screen shot sa post sa usa ka Ronald Cayetano ang hulagway ni JPE nga adunay caption nga “BREAKING NEWS: Former Senator and notable Filipino politician Juan Ponce Enrile, who is a key figure in the ouster of former Philippine President Ferdinand E. Marcos, quietly passed by his bedroom door this morning. He is 95.”

Sa caption usab sa anak ni Enrile, matud niini nga naalarma siya sa gidaghanon sa nangutana kung tinuod ba ang balita.

“My father is still alive. It’s alarming to get so many messages asking me if my dad just passed away. He is actually eating right now. I know who started this vicious fake news. Do you want me to name you? Please have a heart and stop! Have a heart and leave us alone!”

Dili maayo nga komedya ang pagpakatap matud niya.

“If you think this is a joke, it’s a bad joke. You are a heartless human being to think that it even constitutes as being humorous or entertaining! And if you wish that upon anyone, then shame on you. I understood your caption but it’s totally malicious and meant to mislead people. For you to be able to even think, say, write and post this is just unbelievably mean! #jpe #stopbullying #fakenews #katrinaponceenrile,” matud sa iyang IG post. (jess campos)