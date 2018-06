Fake news at ang pagkitil sa kalayaan sa pamamahayag

Naging matunog nitong nakaraang linggo ang karapatan ng kalayaan sa pamamahayag lalo na dahil sa isang pa­nukalang batas na nakahain ngayon sa Senado na naglalayong big­yan ng mas mataas na parusa ang mga opisyal ng pamahalaan na nagpapakalat ng pekeng balita o ‘fake news.’

Isa ako sa mga naimbitahang magprisinta ng opinyon ukol sa paksang ito. Naalaala ko ang pa­nahon nagtuturo ako sa Unibersidad ng Pilipinas. Sa Araw ng Pagtatapos, ang pagdaraos ng rally ng mga nagsipag-tapos ay hindi na bago. Dati-rati ay magugulat ka sa biglaang mga ‘lightning rally’ na ito, ngunit dahil sa ito ay isinasagawa taon-taon, naging pangkaraniwan na ang mga ito sa mga Iskolar ng Bayan.

Dahil nga pinahahalagahan ng UP ang ka­rapatan sa malayang pagpapahayag, na­gawang mag-rally ng mga mag-aaral nang walang takot noong Linggo. Sa paningin ng unibersidad, hindi na mahalaga kung mali man o tama ang kanilang ipinaglalaban dahil ang siyang nirerespeto ay ang kalayaan ng mga mag-aa­ral sa pagpapahayag ng kanilang saloobin.

Kaya ganito na lamang ang pagtutol ko sa panukalang batas tungkol sa fake news sapagkat naniniwala tayo na hindi ang pagkitil sa kalayaan sa pamamahayag ang solusyon sa fake news. Sa katunayan, ipinagbabawal ng ating Saligang Batas ang anumang batas na nagtatanggal sa karapatan ng malayang pamamahayag.

Kaya naman ang opisyal na posisyon ng Office of the Presidential Spokesperson (OPS) ay maging ang pagpapahayag ng fake news ay protektado ng ating Saligang Batas. Sa halip ay marapat yata na ipaubaya na lang natin sa taumbayan ang pagkilatis kung ano ang totoo at ano ang kasinunga­lingan. Naniniwala tayo na taglay ng bawat Filipino ang dunong upang alamin ang tama sa mali.

Ito rin ang paniniwala ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte kaya naman noong nakaraang taon ay idineklara niya ang ika-21 ng Setyembre bilang Pambansang Araw ng Protesta sa pama­magitan ng Proklamasyon Bilang 319. Gaya ng nasaksihan natin, lahat ng panig ay nagkaroon ng kalayaan na ipahayag ang kanilang mga saloobin at damdamin.

Sa mga kritisismong natatanggap ng Pangulo, ipinagkikibit-balikat na lamang niya ito. Naniniwala siya sa punto ni Pangulong Abraham Lincoln ng Estados Unidos, “If I were to try to read, much less answer, all the attacks made on me, this shop might as well be closed for any other business. I do the very best I know how – the very best I can; and I mean to keep doing so until the end. If the end brings me out all right, what’s said against me won’t amount to a­nything. If the end brings me out wrong, ten angels swearing I was right would make no difference.”

Sa ating pagtutol sa panukalang batas ng Senado ay atin namang iminumungkahi na mas mainam yata ay sun­din na lamang natin ang mga naging desis­yon ng Korte Suprema sa is­yung ito. Ang pagsugpo sa fake news ay hindi kailanman sapat na dahilan upang gumawa ng batas na lilimitahan ang anumang karapatan na­ting pinapangalagaan ng Saligang Batas. Ang kalayaan sa pamamahayag ay isa sa mga pa­latandaan ng tunay na demokrasya. Dapat natin itong ipagtanggol, hindi kitilin.