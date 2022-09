Fajardo, SMB ayaw tumiklop

Finals Game 6 ngayon: (Smart Araneta Coliseum)

5:45pm – TNT vs SMB

(**Tropa angat, 3-2)

DALAWANG beses kailangang talunin ng San Miguel Beer ang TNT para maagaw ang korona ng PBA Philippine Cup.

Pagkatapos ng 12 lead changes at 5 deadlocks noong Miyerkoles, taob ang Beer 102-93 at naiwan 3-2 sa best-of-seven Finals.

Obligado ang SMB na itabla ang series sa Game 6 ngayon sa Smart Araneta Coliseum din para makapuwersa ng winner-take-all Game 7 sa Linggo.

Positibo ang Beer na may natitira pa sa kanilang tangke.

Tuwing natatalo, tumatanggi si Beermen coach Leo Austria na magpa-interview.

“Kailangan nila kami talunin ng isa pa,” giit ni San Miguel center June Mar Fajardo. “Hindi pa tapos ‘yung series.”

Sa pangunguna ni Kelly Williams, nalimitahan sa 5 points lang sa first half si Fajardo pero humarabas ng 15 sa second – 11 sa third nang tapatan ang 12 sa period ni Mikey Williams. (Vladi Eduarte)