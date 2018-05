Fajardo, Slaughter magkaribal, magkasangga

Laro ngayon

Matagal nang nagkakabanggaan sa loob ng court sina June Mar Fajardo at Greg Slaughter, pero lagi silang nasa magkabilang dulo ng bench.

Nagsimula ang karibalan ng dalawa noong college days pa nila sa Cebu, si Fajardo sa Universtiy of Cebu at si Slaughter sa University of the Visayas.

Umakyat sila sa PBA, magkatunggali pa rin kahit mabibilang sa daliri ang pagkakataong magtapat dahil natataong may injury ang isa sa kanila kapag nagtagpo ang teams.

Hanggang duma­ting ang May 27, 2018, sa ikatlo at huling leg ng PBA All-Star Week sa San Agustin gym sa Iloilo City.

Sa unang pagkakataon, pareho ng uniporme ang Kraken at Godzilla, ang twin towers ng Visayas squad na isinagupa sa Smart National Team.

Pinagsabay pa ni coach Chito Victolero sina Fajardo at Slaughter sa first half na ikinatuwa ng fans.

“It was fun. I wish we could play more together,” pahayag ni Slaughter. “It was once in an 11-year opportunity so hopefully there’ll be more opportunities in the future.”

Halatang nag-enjoy ang dalawa na nasa iisang side sila, hindi nagbabalyahan at hindi naghahabulan.

“Nag-enjoy kami kaya kailangan, i-cherish namin itong panalo namin,” salo ni Fajardo.

Nagsumite ng 14 points, 18 rebounds at tig-isang assist at block si Fajardo sa loob ng 24 minutes, may 11 markers, eight boards at three feeds si Slaughter sa 157-141 panalo ng Visayas selection.