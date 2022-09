Fajardo, Scottie pakner sa Gilas

MAGSASAMA ang six-time Most Valuable Player na si June Mar Fajardo at ang kasalukuyang MVP na si Scottie Thompson sa Gilas Pilipinas na isasabak sa ikalimang window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers sa darating na Nobyembre.

Kabilang ang nakaraan at kasalukuyang PBA Most Valuable Player winners na sina Fajardo ng San Miguel Beer at Thompson ng Barangay Ginebra sa listahan ng mga player na isasabak kontra Jordan at Saudi Arabia para sa kanilang ‘away games’.

Ang anim na beses na MVP at 6-foot-10 center na si Fajardo, na unang kumatawan sa Gilas Pilipinas sa 2013 FIBA Asia Championship nang mag-qualify ang Pilipinas sa World Cup sa unang pagkakataon sa loob ng 40 taon, ay naglaro sa pinakamalaking basketball event nang dalawang beses, na ang pinakahuli ay ang 2019 edition sa China.

Si Thompson, ang reigning PBA MVP, ay miyembro ng gold medal winner na Gilas team na ginabayan ni Tim Cone noong 2019 SEA Games sa Manila.

Naglaro ulit ang Gin Kings star na si Scottie sa fourth window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers noong Agosto.

Plano ding isama sa darating na window ngayong Nobyembre ang two-time PBA scoring champion at World Cup veteran na si CJ Perez.

Sariwa pa si Perez sa kanyang kauna-unahang PBA championship kasama ng Beermen.

Ang mga kasamahan ni Thompson sa Ginebra na sina 6-foot-9 athletic forward Japeth Aguilar at dead shot na si Arvin Tolentino ay inaabangan din na makasama gayundin ang TNT stars na sina Roger Pogoy at Poy Erram.

Nakatakdang ianunsiyo ng Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) sa mga darating na linggo ang iba pang mga miyembro ng pool kapag nakumpirma na ang kanilang availability. (Lito Oredo)