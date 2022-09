Fajardo ‘puso’ ng San Miguel

NABUWAG ang dating Death Five ng San Miguel Beer, pero may mga bagong dumating na naging importanteng piyesa rin sa pagsikwat ng prangkisa ng 28th PBA title.

Kinalos ng Beermen ang TNT 119-97 sa Game 7 ng Philippine Cup nitong Linggo sa Smart Araneta Coliseum, pang-siyam sa all-Filipino pero first crow makalipas ang tatlong taon.

Nawala sina Alex Cabagnot at Arwind Santos, naiwan sa pamatay na starting five ni coach Leo Austria sina June Mar Fajardo, Chris Ross at Marcio Lassiter.

Pero dumating sina Mo Tautuaa, CJ Perez, Vic Manuel, Jericho Cruz, Simon Enciso. May Rob Herndon at Rodney Brondial pa.

Mga uhaw sa championship ang mga bago, kaya nangulit para tulungan ang SMB na makabalik mula 3-2 deficit sa best-of-seven series.

“Makikita mo ‘tong mga ‘to, andiyan si Vic, andiyan si CJ scoring champion,” ani Austria matapos sikwatin ang kanyang 9th title overall at 6th sa import-less tournament.

“Si Vic always in the finals pero hindi makuha-kuha ‘yung championship. Sinabi niya, eh, ‘Pinaiiyak lang lagi ako ng San Miguel, ngayon tutulungan ko para manalo ng championship,’”

Si PBA Press Corps-Honda Finals MVP Fajardo pa rin ang go-to guy, playoff player si Ross at steady-pulso si Lassiter. (Vladi Eduarte)