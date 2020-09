Fajardo nasa radar ang WNBL

Kahit nakatakdang maglaro na sa United States NCAA Division 1 sa Fairleigh Dickinson University Knights pagsapit ng kolehiyo si Ella Patrice Fajardo, bukas pa rin ang pinto niya para sa 1st Women’s National Basketball League (WNBL) sa Pilipinas na magbubukas ng unang edisyon sa Enero 2021.

Tiniyak niya ito sa online edition ng Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum nitong Martes. Na kahit nagmarka na aniya siya sa ibang bansa’y interesado pa rin siya sa liga at makabawi sa pagrepresenta sa bansa sa ilang mga torneo.

“I have heard of the league and I am so ecstatic, to say the least. And for sure I am looking to join the league eventually,” lahad ng 17-anyos, may taas na 5-5 at Gilas Pilipinas women squad member na sumabak sa Mongolia 2019 FIBA 3×3 Under-18 World Cup.

Sa ngayon pokus muna si Fajardo sa kanyang karera sa Tate dahil siya ang kapitan ng koponan niyang Gill St. Bernard Knights.

Kamakailan lang ay kinilala nang pro-league ang WNBL kaya magandang oportunidad ito sa mga babaeng basketbolistang tulad ni Fajardo. (Aivan Denzel Episcope)