Fajardo may bilin sa mga kakampi

HINDI sumama si June Mar Fajardo sa Clark, pinabaunan na lang ng paalala ng six-time MVP ang San Miguel Beermen.

“Sana walang ma-injury sa inyong lahat at no health issues sana di lang sa San Miguel Beermen kundi pati na rin sa ibang teams at PBA officials at sa lahat ng mga taong kasama sa loob ng bubble,” post ni Fajardo sa Instagram.

Nabalian ng alulod ang 6-foot-10 center noong February, sa 46th season na makakabalik.

Bago tumulak pa-Clark ang Beermen noong Martes, pumunta pa sa team office sa Mandaluyong si Fajardo para tumulong mag-empake ng bagahe ng team.

“Good luck guys sa bubble! Di man ako makakasama sa inyo physically pero in spirt andon ako,” dagdag ng Cebuano.

Puwede siyang sumama sa Clark bahagi ng 15-man roster pero nagpaiwan na lang.

“Will miss you, my big little bro!” sagot ni Arwind Santos sa comments section. “Magpalakas ka ah!”

“Miss you brother!!!” ani Chris Ross.

“Buddy! See you soon!!” – Von Pessumal. (VE)