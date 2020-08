Faith tiis sa sakit

NAGPAKAWALA ng mga hugot line si Ateneo Lady Eagles rookie Faith Nisperos sa kanyang pagkalumbay sa paglalaro ng volleyball.

Sa kanyang Twitter post, ibinahagi ng 5-foot-11 open spiker ang ilang dahilan kung bakit mahal nito ang nasabing sport.

“A wise man once said ‘kaya mo tiisin ang sakit, kahit mahirap, pag mahal mo talaga. Yung babalik balikan mo kasi namimiss mo. Kahit stressed ka na, pag nakalaro ka ulit,nakaka gaan ng pakiramdam. Parang first time mo ulit mag laro, ang saya.’ Kaya mahal na mahal ko tong volleyball,” tweet ni Nisperos.

Ngunit gayun pa man, batid ng 19-year old volleybelle ang sitwasyon dulot ng COVID-19 pandemic kaya hiling nito ang kaligtasan at kalusugan ng lahat.

Tweet pa ni Nisperos, “stay safe, healthy and fit. Protect yourselves from sickness and praying for all who are struggling. Till we see the courts again.” (JAT)