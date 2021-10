Faith may amats pa sa Asian Club tourney

SARIWA pa para kay volleyball stalwart Faith Nisperos ang naging experience nito sa nakalipas na 2021 AVC Asian Women’s Club Championship sa Thailand.

Humampas para sa Rebisco ang 5-foot-11 open hitter sa one-week championship kung saan nagtapos ang koponan sa ikahuling pwesto.

“Many or few, together we stood strong and fought with everything we had. Still can’t really move on from this great experience alongside amazing ladies and coaches,” litanya ni Nisperos via Instagram.

Ayon pa sa Ateneo Lady Eagles skipper, handa muli itong lumaban at irepresenta ang bansa.

“Sa susunod ulit, lalaban para sa Pilipinas,” diin ni Nisperos. (Janiel Abby Toralba)