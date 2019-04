Fair market values sa QC, hindi magtataas

PINAWI ng Quezon City council ang mga alalahanin ng mga property owner na tataas ang market values sa lungsod ngayong taon.

Ayon sa Sanggunian, hiniling ni Quezon City Mayor Herbert Bautista noong 2016 ang pag-amyenda sa fair market value ordinance sa lungsod bilang pagtalima sa direktiba ng Department of Interior and Local Government (DILG) at Department of Finance (DOF) na i-update na ang fair market value sa Quezon City.

Taong 1996 pa huling itinaas ang fair market value sa lungsod at ayon sa DILG, sobrang overdue na ang Quezon City sa pagtataas ng fair market value ng real properties nito.

Bilang tugon, ipinasa ng QC Council ang Ordinance No. SP-2556, s-2016 na magbubunsod ng bahagyang pagtaas sa property tax; sa ordinansa, ibinaba ng sanggunian ang assessment level sa ari-arian upang ibaba rin ang magiging kabuuang buwis.

Sa kabila nito, nasuspinde pa rin ang ordinansa sa parehong taon dahil sa Temporary Restraining Order (TRO) na inilabas ng Korte Suprema, na natapos naman noong Setyembre ng nakaraang taon.

Bilang suporta sa nasabing pahayag, naglabas ng written notice ang Officer-in-Charge ng City Assessor’s Office na si Rodolfo Ordañes nito lamang Abril 16 na nag-aabiso sa property owners na huwag maniwala sa kumakalat na liham.