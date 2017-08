Faeldon yumabang, lumaki ang ulo – Ping

Arogante ang dating kay Senador Panfilo Lacson sa inaasta ni Commissioner Nicanor Faeldon kasabay ng paalala nito na ‘wag masyadong magpapakampante ang opisyal na permanente ang tiwala sa kanya ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Hindi rin nagustuhan ng senador ang akusasyon ni Faeldon na may mga pulitikong gustong impluwensyahan ang Board of Promotions ng ahensya at gustong ilagay ang mga kakilala nilang personalidad upang mapabilis ang kontrol ng transaksyon sa Bureau of Customs (BOC).

Matatandaang sinabihan ni Faeldon ng “shame on you” ang mga hindi niya pinangalanang opisyal at sinabing hindi niya papayagan ang ganitong uri ng korapsyon.

Ayon kay Lacson, tila yumabang at lumaki ang ulo ni Faeldon nang maghayag ng suporta sa kanya si Pangulong Duterte kahit nababalot ng eskandalo ang BOC dahil sa nakapuslit na P6.4 bilyong halaga ng shabu.

“I think si Commisioner Faeldon medyo he spoke arrogantly too soon kasi noong sinabihan siya na may kumpiyansa sa kanya ang pangulo,” giit ni Lacson.

Sa kabila nito, sinabi ng senador na hindi dapat magdiwang ng husto si Faeldon dahil nalalagay sa eskandalo ang kanyang hinahawakang ahensya.

Malinaw umano ang sinabi ng Pangulo na hinihintay lamang niya ang magiging resulta ng imbestigasyon ng Kongreso ukol sa kontrboerisya bago ito gumawa ng aksyon.

Sa madaling salita, ang kapalaran umano ni Faeldon ay nakadepende pa rin sa resulta ng imbestigasyon ng Kongreso.