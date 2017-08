Faeldon sa mga mambabatas: ‘Shame on you!’

Iginiit ni Bureau of Customs (BoC) Commissioner Nicanor Faeldon na pinaiiral ng mga mambabatas ang ‘personal na interes’ kaya gusto siyang pababain sa pwesto.

Sa pulong balitaan, ibinunyag ni Faeldon na may mga mambabatas na nais siyang impluwensiyahan sa kanyang tungkulin bilang BoC chief.

Gusto rin aniyang pakialaman ng mga mambabatas na ito ang Board of Promotions ng kagawaran at gustong ilagay sa pwesto ang mga kakilala nilang personalidad para mapabilis ang transaksiyon sa BoC.

“I am appealing to you. You know that your request is a form of corruption but you insist and magagalit pa kayo. Shame on you. Stop it,” wika ni Faeldon.

“This is not your property. This is the country’s Bureau of Customs, this is the Filipino people’s Bureau of Customs. So don’t act like you own this,” giit pa ng komisyoner.

Maliban dito, may ilang mambabatas din aniya na gustong maglagay ng sariling tao sa maseselang posisyon sa BoC para protektahan ang kani-kanilang negosyo sa importation at forwading industry.

Nagalit umano ang mga naturang lobbyist lawmaker nang manindigan ito sa ‘zero tolerance’ laban sa korapsyon at katiwalian sa ahensiya na malinaw na direktiba sa kanya ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Nanindigan din si Faeldon na hindi ito magbibitiw sa pwesto hangga’t hindi ito hihilingin sa kanya ng Pangulo.