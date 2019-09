Faeldon pinalayas!

Sinibak ni Pangulong Rodrigo Duterte si Bureau of Corrections Director General Nicanor Faeldon dahil sa kontrobersiyal na paglaya ng mahigit 1,700 preso sa New Bilibid Prison at muntikang paglaya ni dating Calauan, Laguna mayor at convicted murderer-rapist Antonio Sanchez.

Sinabi ng Pangulo na nilabag ni Faeldon ang kanyang utos kaya lumaki ng husto ang apoy na nikha ng muntikang paglaya ni Sanchez.

“I am demanding the resignation of Faeldon immediately. Faeldon has to go because Faeldon disobeyed my order,” anang Pangulo.

Hiniling din ng Pangulo na imbestigahan ng Ombudsman ang lahat ng mga opisyal ng Bureau of Corrections simula 2015 dahil malakas ang ebidensiyang nagpabaya ang mga ito sa kanilang tungkulin.

“With Faeldon out, I am ordering all who has had the opportunity to being that committee, all of them are with the Bucor to report to me and to the secretary of Justice,” dagdag pa ng Pangulo.

Sinabi ng Pangulo na nakatanggap siya ng tawag kay senador Bong Go noong August 21 ng gabi at ipinabatid ang malaking isyu sa Bucor kayat pinatawagan niya si Faeldon at inutos na itigil ang pagpapalaya sa mga preso sa ilalim ng Good Conduct Time Allowance Law.

Pero nainis ang Pangulo dahil sa kabila aniya ng utos nito ay nagpaliwanag pa si Faeldon sa publiko kung paano ang ginawang computation sa mga napalayang preso.

“What he said was a computation. My apoy na nga e. I was trying to provide a fire extinguisher para hindi na magduda ang mga tao. Sabi ko no releases… Basta ako sabi ko no releases. Pag hindi mo sinunod yan, upakan kita,” paliwanag ng Pangulo.

Itinalaga ni Duterte si Faeldon bilang BuCor chief noong Nobyembre 2018 bilang kapalit ni Ronald ‘Bato’ Dela Rosa na tumakbo sa pagka-senador at nanalo. Bago napunta sa BuCor, tinanggal din ni Duterte si Faeldon bilang Bureau of Customs Commissioner.

Nauna rito ay iginiit ng mga senador ang pagbibitiw sa puwesto ni Faeldon matapos ang ginawa nitong pagpapalaya sa tinatayang 2,000 preso sa ilalim ng GCTA, at ang muntikang paglabas sa kulungan ni Sanchez noong Agosto 20.

Sinabi pa ni Senador Manny Pacquiao na napapahiya na si Pangulong Duterte sa mga kontrobersya ni Faeldon kaya’t mabuting magbakasyon muna ito sa trabaho.

Naniniwala naman si Pacquiao na exaggerated ang paratang ni Senador Risa Hontiveros na binebenta ang GCTA sa mayayamang preso para maagang makalaya.

“Sa ngayon kuwentong barbero lang yan GCT for sale na sinasabi nila dahil wala pa naman silang maipakitang ebidensiya,”saad ni Pacquiao. (Aileen Taliping/Prince Golez/Dindo Matining)