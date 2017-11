Faeldon magpapasko sa kulungan ng Senado

Hindi pa rin makaka­laya sa kustodiya ng ­Senado si dating ­Bureau of Customs (BOC) Commissioner Nicanor ­Faeldon kahit inabsuwelto na ito ng Department of Justice (DOJ) sa pagkakasangkot sa P6.4 bilyong shabu shipment na nakalusot sa nasabing ahensiya.

Nilinaw ni Senate President Aquilino ‘Koko’ Pimentel III na walang kinalaman sa pag-absuwelto ng DOJ ang kasong contempt ng Senado laban kay Faeldon kaya mana­natili pa rin ito sa kulu­ngan ng kapulungan.

“Iba kasi, ang case kasi ni Faeldon sa Senate ay contempt. Iba po iyon,” pahayag ni Pimentel.

Nagpahiwatig din ang senador na posibleng abutin pa ng Pasko si Faeldon sa Senado.

“Meron pa rin kaming ongoing investigation, and if he (Faeldon) is still a party of interest, he will be called. Hintay ulit ng Christmas,” sabi ni Pimentel.

Samantala, pagpapaliwanagin aniya ng ­Senado si DOJ Secretary Vitaliano Aguirre II sa pag-absuwelto kay Faeldon sa P6.4 bilyong shabu shipment na nakalusot sa BOC.

Posibleng isyuhan ­aniya ng summons si ­Aguirre o maaari rin itong magpaliwanag mismo sa kanya.

Ayon kay Pimentel, mahirap paniwalaan na walang opisyal ng BOC na responsable sa pagpuslit ng P6.4 bilyong shabu sa green lane pa man din ng ahensiya.