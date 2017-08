FAELDON, IPOKRITO! — BARBERS

By Tina Mendoza

Tinawag na ipokrito ni Surigao del Norte Rep. at Dangerous Drugs Committee Chairman Robert Ace Barbers si Customs Commissioner Nicanor Faeldon kasunud ng nabunyag na kumuha ito ng mga basketball at volleyball players bilang technical assistants.

Reaksyon ito ni Barbers sa umano’y tila pagmamalaki ni Faeldon at akusasyon sa mga kongresista na nagla-lobby ng appointment at promotion ng mga empleyado ng Bureu of Customs (BoC).

“Look who’s talking?” bwelta ng kongresista kay Faeldon.

Binatikos ng kongresista ang pagkuha ng BOC chief ng mga tauhan na walang sapat na karanasan.

“Kelan pa naging kwalipikasyon para makapagtrabaho sa BOC ang pagdi-dribble, pag-shoot o pag-smash sa net ng bola?” patama ni Barbers.

Ayon kay Barbers, mainit ang tanong ngayon ng publiko kung 15-30 o “ghost employees” ni Faeldon ang mga basketball players at volleyball players na kinuhang tauhan sa BoC at nasa superbisyon ng kanyang chief of staff na si Atty. Mandy Anderson.

“Qualified ba sila sa kanilang mga posisyon bilang technical assistant at intelligence operatives kuno. Magkano ba ang ibinabayad sa kanila mula sa buwis natin? Pumapasok nga ba sa trabaho ang mga iyan? Sa next hearing, magkakaalaman. Abangan!” pagbabanta ni Barbers.