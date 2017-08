Faeldon hindi sisibakin ni Duterte

Sa gitna ng umuusok na kontrobersiya sa P6.4 billion ‘shabu scandal’ na kinakaharap ng Bureau of Customs (BoC), walang senyales na sisibakin sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte si Customs Commissioner Nicanor Faeldon.

Ipinatawag ng Pangulo si Faeldon sa Malacañang kaninang hapon kaugnay sa P6.4B shabu controversy.

Mula sa Kamara dumiretso sa Palasyo si Faeldon.

Batay sa impormasyong ipinarating ni Finance Secretary Sonny Dominguez na kasama sa naturang pulong, nagharap at nakapag-usap sina Pangulong Duterte at Faeldon.

“The Chief Executive has expressed his full confidence in Commissioner Faeldon and told him to focus on serving the country,” ayon sa mensaheng ipinaabot sa media ni Dominguez.

Sa pagdinig ng Kamara, hinamon mismo ni Rep. Robert Ace Barbers si Faeldon na magbitiw na sa pwesto dahil sa malaking eskandalo.

Sinagot ito ni Faeldon na isa siyang sundalo at bilang sundalo ay hindi siya sumusuko sa isang misyon.

Tanging si Pangulong Duterte umano ang pwedeng makapagpababa sa kanya sa pwesto.

Bukod kay Faeldon at Domingez, kasama rin sa pinulong ni Duterte sa Palasyo sina Executive Secretary Salvador Medialdea at Bureau of Internal Revenue (BIR) Commissioner Caesar Dulay.

Hiwalay ding pinulong ng pangulo sina Senate President Koko Pimentel, House Speaker Pantaleon Alvarez at iba pang mambabatas para pag-usapan naman ang mahahalagang panukala tukad ng tax reform program.