Faeldon ‘di pa absuwelto sa P6.4B shabu smuggling

Nanindigan ang Phi­lippine Drug Enforcement Agency (PDEA) na may probable cause para kasuhan ang mga sangkot sa P6.4B shabu shipment na nakalusot sa Bureau of Customs (BOC).

Sa inihaing reply affidavit sa Department of Justice (DOJ), iginiit ng PDEA na naestablisa ng ahensiya ang probable cause laban sa mga kinasuhan na mga opisyal ng BOC sa pangunguna ni dating Commissioner Nicanor Faeldon, Hongfei Logistics, Inc. warehouse owner na si Chen Ju Long na may mga alyas na Richard Tan at Richard Chen, at fixer na si Mark Taguba.

Iginiit ng PDEA sa kanilang reply affidavit na ang alibi ng mga kinasuhan ay walang bigat kumpara sa ebidensiyang iniharap na ng ahensiya.

“It need not be based on clear and convincing evidence of guilt, not on evidence establishing guilt beyond reasonable doubt, and definitely not on evidence establishing absolute certainty of guilt. Criminal intent on the part of the respondents need not be shown or proven as violation,” nakasaad sa reply affidavit ng PDEA.