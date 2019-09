Faeldon: ‘Di ako magre-resign!

BUO ang desisyon ni Bureau of Corrections (BuCor) director Nicanor Faeldon na hindi siya magbibitiw sa kanyang puwesto bunsod ng naging papel nito sa muntikang paglaya ni convicted rapist-killer Antonio Sanchez.

Sa joint hearing ng Se­nate blue ribbon at justice committee sa implementasyon ng Good Conduct Time Allowance (GCTA) Law, harap-harapong tinanong ni Senadora Risa Hontiveros si Faeldon kung magbibitiw ito sa kabila ng kapalpakan sa pagpapatupad ng nasabing batas.

“Sa ganitong kaliwa’t kanan na kapalpakan, pagkukulang tungkol sa GCTA, mga importante pero simpleng tanong na mahirap sagutin dito sa komite na dapat alam na alam n’yo agad, kailan po kayo magre-resign sa inyong puwesto bilang BuCor head, Usec?” tanong ni Hontiveros.

Sagot naman ni Faeldon, “I respect the question of the ho­norable chair.

(But) I would defer that question to the appoin­ting authority.”

Muling tinanong ni Hontiveros si Faeldon kung dapat ba siyang mag-resign o hindi mag-resign sa kanyang puwesto na sinagot naman ng BuCor chief na, “I believe, no Mam.”

Tinanong pa ni Hontiveros ang opisyal kung maayos nitong ginagampanan ang kanyang trabaho sa BuCor na sinagot naman nito ng, “Yes, mam.”

Binara naman ni Hontiveros ang pahayag ni Faeldon at sinabing lumalabas sa pagdinig na hindi niya nagagawang mabuti ang kanyang trabaho sa BuCor.

“So far, lumalabas sa hearing na ito would point to a different direction,” ayon kay Hontiveros.

Tila naghugas-kamay naman si Faeldon sa August 20 release order kay Sanchez.

Bagama’t inamin ni Faeldon na nilagdaan niya ang memorandum na nagrerekomenda sa pag-release ng persons deprived of liberty (PDL), kabilang ang dating alkalde ng Calauan, Laguna, nilinaw naman nito na ang memorandum order ay hindi opisyal na release order.

“There is no order yet to release, your honor. As far as the ex-mayor is concerned, there is a memorandum of release recommended for his release,” sagot ni Faeldon sa tanong ni Senador Richard Gordon, chairman ng Senate blue ribbon committee.

“I did not sign the order to officially release Sanchez. There was never a completed release order for mayor. There was never an official release order,” dagdag pa nito.

Ipinakita ni Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson ang ilang lagda sa pagdinig at kinumpira naman ni Faeldon na kanya ang naturang pirma subalit hindi umano ito release order. May isang tao umanong awtorisadong lagdaan ang release order.

“Only the superintendent can issue the release order,” paliwanag ng BuCor chief.

Itinanggi naman ni Justice Secretary Menardo Guevarra na dumaan sa kanyang mesa ang rekomendasyon sa pagpapalaya kay Sanchez. Sagot ito ni Guevarra sa tanong ni dating DOJ Secretary at Senador Franklin Drilon na ang pagpapalaya sa mga nahatulan ng life sentence ay dumadaan sa kalihim ng kagawaran.

Ito’y batay umano sa Department of Justice department order 953 na inisyu noong Nobyembre 2015.

“No such request for approval has been received by Department of Justice,” saad ni Guevarra.

Ayon kay Guevarra, sapul nang maupo siya sa posisyon noong Abril 2018 ay wala umano siyang natanggap na request para sa paglaya ng 1,914 preso na gumawa ng mga karumal-dumal na krimen.

(Dindo Matining)