Fadol kursunada tournament abroad

Matapos sumalang sa dawalang Olympic qualifiers ngayong buwan, hangad ni Philippine table tennis stalwart Rose Jean Fadol na madagdagan pa ang international exposure ng national squad.

Sa ginanap na World Table Tennis Singles Olympic qualifying tournament sa Doha, Qatar, nakaabot sa women’s semifinals si Fadol ngunit hindi na umusad pa sa torneo matapos yumuko kay Ukrainian Margaryta Pesotska sa knockout 2 bracket.

“Yung nakalaban ko po nung semifinals, inaamin ko po na malakas po talaga ‘yung kalaban ko saka mas may experience po siya compare po sa akin,” lahad ni Fadol sa Tabloids Organization in Philippine Sports (TOPS) “Usapang Sports on Air” handog ng Philippine Sports Commission (PSC), PAGCOR at Games and Amusements Board (GAB).

“Yun po (international exposure) talaga ‘yung kulang namin saka mayroon din po (kami) natanong sa World Qualifiers, (mula) India po, nagtanong po kami one time kung ilang beses po sila naglalaro abroad, sabi po nung taga-India 15 times daw po every year kaya nagulat po kami.” (Janiel Abby Toralba)