Facebook, Instagram pumalya uli

Sa ikalawang pagkakataon ay muling pumalya ang Facebook at Instagram.

Ito ay nang hindi mabuksan ng ilang netizens ang kanilang FB at IG noong Biyernes, ayon na rin sa Anadolu report.

Aminado naman ang FB at IG sa nangyaring aberya na inabot ng halos 6-oras.

“We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products,” paliwanag ng Facebook na idinaan nila sa Twitter kasabay ng agaran nilang paghingi ng paumanhin.

“We’re working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience,” pahayag ng FB. “We’re so sorry and are working as quickly as possible to fix (it).”

Nitong nakalipas pa lang na apat na araw ay nagkaroon na rin ng global outage sa nasabing

mga social media giant dahil umano sa “faulty configuration change”. (PNA/IS)