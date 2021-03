Facebook huhubaran ng Senado sa online sexual abuse

NAGTAKDA ang Senate women committee ng isa pang pagdinig sa talamak na insidente online sexual abuse and exploitation of children (OSAEC) kung saan pangunahing gigisahin ang mga kinatawan ng Facebook at iba pang social medial platform.

Nagkumpirma na ng pagdalo ang Facebook matapos mairita ang ilang mga senador sa kanilang pag-isnab sa nakaraang pagdinig.

“Facebook has committed to attend the next anti-OSAEC hearing,” ayon kay Senadora Risa Hontiveros, chair ng Se­nate committee on Women, Children, Fami­ly Relations and Gender Equality.

“We will call a next hearing to provide a platform for Facebook and other social media outfits to explain their side and open themselves to questions from legislators,” dagdag nito.

Nauna nang sinabi ng Facebook Philippines na hindi sila nakatanggap ng opisyal na imbitasyon mula sa komite na kinumpirma naman ni Hontiveros.

Sinabi ng Facebook Philippines na nagpapatupad sila ng ‘zero tole­rance’ policy sa anumang uri na pag-abuso sa mga kabataan kasabay ng pagsabing gumagamit sila na teknolohiya sa lahat ng platform para mahanap at matanggal ang mga laman nito. (Dindo Matining)