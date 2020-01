Facebook gitawag nga ‘Mr. Shithole’ si Xi Jinping

Nahingangha ang mga taga-Myanmar sa nahimong translation sa pangalan ni Chinese President Xi Jinping sa Facebook.

Sa official Facebook page sa civilian leader nga si Aung San Suu Kyi, mabasa nga “Mr. Shithole” ang angga ni Jinping dihang i-translate ang pangalan niini gikan sa Burmese ngadto sa Ingles.

“Mr. Shithole, President of China arrives at 4 PM,” matud sa translated nga pahibalo sa maong Facebook page.

“President of China, Mr. Sh*thole, signed a guest record of the house of representatives,” matud pa sa pamahayag.

Kini subay sa pagbisita ni Xi sa capital city sa Myanmar nga Naypyidaw nga unang pagbisita sa usa ka Chinese leader sa maong nasud sa milabay nga duha ka dekada.

Tungod niini nangayog pasaylo ang Facebook ug mipasabot sa nahitabong kasaypanan.

“We fixed a technical issue that caused incorrect translations from Burmese to English on Facebook. This should not have happened and we are taking steps to ensure it doesn’t happen again. We sincerely apologize for the offense this has caused,” matud sa spokesperson sa social media giant.

Giingong walay ‘Xi’ sa translation data sa Burmese language busa nahimong ‘shi’ ang ‘xi’ na ‘shithole’ ang maong lengguwahe.