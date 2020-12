Facebook binawal advertisement ng COVID bakuna

Haharangin ng Facebook ang anumang advertisement na nagbebenta ng COVID-19 vaccine, kahit pa may emergency use authorization mula sa ilang gobyerno.

Sinabi ng naturang social media platform, sa pinakabago nitong ad policy na nilabas ngayong buwan, na pinagbabawal nito ang content na sinusubukang samantalahin ang pandemya para sa komersyal na pakinabang.

“Ads or organic posts that promote the sale of a COVID-19 vaccine, such as attempts to sell COVID-19 vaccine kits or expedited access to the vaccine, will be rejected,” ani Facebook sa isang advisory.

“We will also reject ads that claim the vaccine is a cure for the virus,” dagdag pa nito.

Samantala, papayagan naman ng FB ang ads na binibida ang kakayahan ng bakuna upang maiwasan ang pagkakaroon ng isang tao ng coronavirus.

Ang mga ad na nagtataguyod ng mga paraan para ligtas na makakuha ng bakuna kontra COVID-19 ay pahihintulutan din.