Face to face mass ibalik na – Pope Francis

Giniit ng Vatican na kailangan nang bumalik sa normal ang karanasan ng mga Kristiyano pagdating sa pagsisimba.

Ayon kay Cardinal Robert Sarah, Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments prefect, hindi matutumbasan ng mga virtual mass ang tunay na misa sa Simbahan.

Ito ay nilakip ng Kardinal sa kanyang sulat para sa Presidents of Bishops’ Conferences, kung saan inaprubahan ni Pope Francis ang pag-publish nito noong Setyembre 3.

“It is necessary and urgent to return to the normality of Christian life, which has the church building as its home and the celebration of the liturgy, especially the Eucharist, as ‘the summit toward which the activity of the Church is directed…” ayon sa sulat ni Cardinal Sarah.

Hinimok din ni Pope Francis ang mga Katoliko na sumunod sa mga health protocol dahil responsibilidad ng gobyerno ang public health.

Isa ang Katolikong Simbahan sa mga naapektuhan ng COVID-19 pandemic, kung saan maging sa Vatican City ay tinigil din ang mga religious activity dahil sa naging istriktong lockdown sa Italya.

Sa Pilipinas naman, pinapayagan na ang mga religious gathering sa general community quarantine area, ngunit tanging 10-percent lamang ng kapasidad ng venue ang maaaaring dumalo.(Raymark Patriarca)